В Испании в аварии с автобусом пострадали более 50 пассажиров

В Испании автобус с пассажирами попал в аварию и перевернулся. В результате пострадали более 50 человек. Об этом сообщает главное управление гражданской защиты Каталонии.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пинеда-де-Мар. Водитель не справился с управлением, автобус буквально повис в вертикальном положении на арке туннеля.

На место прибыли экстренные службы и бригады скорой помощи. К медикам обратились 52 пострадавших. Два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются. Предположительно, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего машину отбросило на ограждение и от удара подкинуло вверх.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube