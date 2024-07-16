В Испании в аварии с автобусом пострадали более 50 пассажиров

В Испании автобус с пассажирами попал в аварию и перевернулся. В результате пострадали более 50 человек. Об этом сообщает главное управление гражданской защиты Каталонии.
ДТП произошло в районе населенного пункта Пинеда-де-Мар. Водитель не справился с управлением, автобус буквально повис в вертикальном положении на арке туннеля.
На место прибыли экстренные службы и бригады скорой помощи. К медикам обратились 52 пострадавших. Два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются. Предположительно, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего машину отбросило на ограждение и от удара подкинуло вверх.
Мадрид, Зоя Осколкова
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