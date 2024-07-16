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В Испании в аварии с автобусом пострадали более 50 пассажиров

Фото: La Vanguardia

В Испании автобус с пассажирами попал в аварию и перевернулся. В результате пострадали более 50 человек. Об этом сообщает главное управление гражданской защиты Каталонии.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пинеда-де-Мар. Водитель не справился с управлением, автобус буквально повис в вертикальном положении на арке туннеля.

На место прибыли экстренные службы и бригады скорой помощи. К медикам обратились 52 пострадавших. Два человека получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются. Предположительно, у автобуса лопнуло колесо, из-за чего машину отбросило на ограждение и от удара подкинуло вверх.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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