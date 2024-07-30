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В Китае из-за тайфуна погибли четыре человека, трое пропали без вести

В китайской провинции Хунань продолжает бушевать тайфун «Гаеми». По последним данным, погибли четыре человека, еще троих разыскивают. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Проливные дожди стали настоящим бедствием для четырех деревень в уезде Цзысин городского округа Чэньчжоу. Там продолжается спасательная операция, четыре человека погибли, трое числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в результате схода оползня в провинции Хунань погибли 15 человек.

Тайфун «Гаеми» сначала обрушился на Тайвань, а затем перешел на материковый Китай, теряя силу. Жертвами стихии стали жители провинций Ганьсу и Фуцзянь. Шторм стал причиной массовой эвакуации, а также перебоев в электроснабжении и транспортном сообщении.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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