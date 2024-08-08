В китайской провинции Хайнань потерпел крушение самолет

В Китае произошло крушение воздушного судна. На месте проводится спасательная операция. Причины аварии устанавливаются.
Жители провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, опубликовали в соцсетях видео авиакатастрофы. Позже факт крушения подтвердили местные власти, передает информационный портал «Цзиму Синьвэнь».
Спасательные службы направились в район населенного пункта Басо городского уезда Дунфан. В настоящее время нет данных о числе погибших и пострадавших.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Жителей попросили не приближаться к месту ЧП до окончания спасательной операции.
Пекин, Зоя Осколкова
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