В китайской провинции Хайнань потерпел крушение самолет

В Китае произошло крушение воздушного судна. На месте проводится спасательная операция. Причины аварии устанавливаются.

Жители провинции Хайнань, расположенной на юге Китая, опубликовали в соцсетях видео авиакатастрофы. Позже факт крушения подтвердили местные власти, передает информационный портал «Цзиму Синьвэнь».

Спасательные службы направились в район населенного пункта Басо городского уезда Дунфан. В настоящее время нет данных о числе погибших и пострадавших.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Жителей попросили не приближаться к месту ЧП до окончания спасательной операции.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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