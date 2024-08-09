В Китае банда похищала трупы для изготовления зубных протезов

В Китае раскрыли организованную преступную сеть, которая похищала трупы для изготовления зубных протезов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Целью преступников были крематории и медицинские лаборатории. Группировка выкрала более четырех тысяч тел из различных провинций Китае. Для удобства транспортировки и последующей обработки трупы расчленяли.
В ходе расследования было изъято 18 тонн зубов, более 34 тысяч еще не сделанных и уже готовых изделий для протезирования.
По этому делу арестовано 75 подозреваемых. Предположительно, доход банды от продажи зубов составил около 380 млн юаней (около 53 млн рублей).
Пекин, Зоя Осколкова
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