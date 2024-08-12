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Понедельник, 12 августа 2024, 11:25 мск

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В Китае шесть человек погибли при ударе молнии в парке

В Китае молния ударила в павильон на территории парка. По последним данным, 16 человек пострадали, шестеро из них скончались от полученных травм в больнице.

Инцидент произошел в городе Чанчжоу провинции Цзянсу, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). Молния ударила в павильон парка и обрушила его.

На место прибыли спасатели и эвакуировали 16 пострадавших. Сообщалось, что шестеро из них получили тяжелые травмы и скончались в больнице. Состояние остальных госпитализированных оценивается как стабильное.

Проверяющие органы начали расследование произошедшего. Специальные комиссии проведут проверки всех общественных объектов на предмет соответствия требованиям безопасности.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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