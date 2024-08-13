российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2024, 16:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Ученые обнаружили древний затонувший архипелаг у Канарских островов

Ученые обнаружили затонувшую горную структуру с тремя вулканами. По словам исследователей, место напоминает легендарную Атлантиду. Об этом сообщает Высший совет по научным исследованиям Испании.

Специалисты Геологического и горного института установили, что подводная гора Лос-Атлантес имеет диаметр 50 км, а ее основание находится на 2,3 км ниже поверхности океана. Располагается архипелаг у восточного побережья Лансароте.

По предположению исследователей, Лос-Атлантес находился над уровнем моря в эоцене (от 56 до 34 млн лет назад). Когда же вулканы перестали извергаться, лава затвердела и стала плотнее, в результате чего острова затонули.

На архипелаге есть пляжи, скалы и песчаные дюны. Вероятно, во времена последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже, эти территории могли быть населены дикими животными.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Испания

Испания и Люксембург отказались от бойкота Венгрии / В Валенсии из-за разлива нефти закрыто три пляжа / В Испании в аварии с автобусом пострадали более 50 пассажиров / Во время традиционного забега быков в Испании пострадали шесть человек / Испания присоединилась к иску ЮАР о геноциде Израиля против палестинцев / Испанские и французские фермеры заблокировали погранпереходы между своими странами / Испания закрыла порт для судна с оружием для Израиля / СМИ: Украина получила ракеты к системам Patriot из Испании

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Наука, Испания,