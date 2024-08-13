Ученые обнаружили древний затонувший архипелаг у Канарских островов

Ученые обнаружили затонувшую горную структуру с тремя вулканами. По словам исследователей, место напоминает легендарную Атлантиду. Об этом сообщает Высший совет по научным исследованиям Испании.

Специалисты Геологического и горного института установили, что подводная гора Лос-Атлантес имеет диаметр 50 км, а ее основание находится на 2,3 км ниже поверхности океана. Располагается архипелаг у восточного побережья Лансароте.

По предположению исследователей, Лос-Атлантес находился над уровнем моря в эоцене (от 56 до 34 млн лет назад). Когда же вулканы перестали извергаться, лава затвердела и стала плотнее, в результате чего острова затонули.

На архипелаге есть пляжи, скалы и песчаные дюны. Вероятно, во времена последнего ледникового периода, когда уровень моря был намного ниже, эти территории могли быть населены дикими животными.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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