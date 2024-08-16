Китайский производитель чипов судится с Пентагоном

Китайский производитель микросхем Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) подал в суд на Пентагон из-за включения компании в санкционный список. Об этом сообщает Bloomberg.

Техногигант утверждает, что его ошибочно связали с Народно-освободительной армией Китая. Тем самым предприятию был нанесен экономический и репутационный ущерб.

В иске указывается, что руководство шанхайского производителя в основном состоит из американцев. Основными конкурентами AMEC являются ведущие американские производители, включая Applied Materials Inc. и Lam Research Corp, отмечает агентство.

«Мы считаем, что суд вынесет справедливое решение и прикажет исключить AMEC из списка. Между тем, мы активно работаем над поддержанием связи с министерством обороны для надлежащего разрешения спора», – говорится в заявлении компании.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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