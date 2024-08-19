В Китае обнаружили сотни шпионских метеостанций

В Китае обнаружили вышки, которые собирали конфиденциальную информацию и отправляли за рубеж. Об этом сообщает Global Times.

По данным издания, о нелегальных вышках доложили в министерство государственной безопасности КНР. Установкой оборудования занимались компании, работа которых связана с разведкой иностранных государств.

О незаконной установке стало известно от жителя прибрежного города. Он заявил на горячую линию агентства государственной безопасности о том, что компания поставила вышку для измерений рядом с засекреченным объектом. В другом случае башня для измерения скорости ветра располагалась рядом с научно-исследовательской базой. При этом были выявлены факты юридических нарушений при установке.

Агентство государственной безопасности немедленно провело техническую инспекцию вышек и пришло к выводу, что они устанавливались под предлогом сбора метеорологических сведений, но на самом деле собирали конфиденциальные данные и переправляли их за границу, что создавало угрозы для национальной безопасности страны.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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