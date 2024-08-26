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Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства

Япония обвинила Китай в нарушении воздушного пространства военным самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе японского министерства иностранных дел.

В дипведомство вызвали временного поверенного в делах Китая в Токио Ши Эйя. В ходе разговора дипломату выразили протест, а также призвали принять меры, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.

По данным Сил самообороны Японии, разведывательный самолет Y-9 КНР вошел в воздушное пространство страны над островами Дандзё префектуры Нагасаки в Восточно-Китайском море. Самолет находился там около двух минут.

В связи с этим Силы самообороны Японии поднимали в воздух свои истребители.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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