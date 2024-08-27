НАТО готовит экстренное заседание по запросу Киева

Североатлантический альянс соберется на заседание Совета Украина – НАТО 28 августа по запросу Киева, передает Reuters со ссылкой на представителя западного военного блока.

Как заявляется, встреча пройдет на уровне послов. Министр обороны Украины Рустем Умеров проведет брифинг для союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и приоритетных военных потребностях.

В американской прессе ранее появились сообщения, что Киев готовится представить на согласование администрации президента США Джо Байдена список целей на территории РФ, которые может поразить дальнобойным оружием, если ей дадут такое разрешение.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube