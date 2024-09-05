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В Китае задержали представителей фармкомпании AstraZeneca

В Китае задержали представителей британской фармкомпании AstraZeneca. Об этом сообщает Bloomberg.

Все задержанные – граждане Китая, которые занимались продажей средств для терапии онкологических заболеваний. По данным агентства, китайские правоохранители проводят сразу два расследования.

Первое дело касается сведений, которые фармацевтический гигант собирал о пациентах в Китае. Следствие проверяет, не нарушало ли это законы КНР о конфиденциальности данных.

В рамках второго расследования проверяется причастность некоторых лиц к импорту лекарства от рака печени, которое не было одобрено для распространения в Китае.

В AstraZeneca подтвердили, что часть их сотрудников находится под следствием в КНР. Однако других деталей этого дела раскрывать не стали.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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