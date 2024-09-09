В Румынии заявили о сбитом российском беспилотнике

Министерство обороны Румынии выступило с заявлением, что на территории уезда Тулча вблизи границы с Украиной обнаружены обломки российского беспилотника.

«Группы сотрудников Минобороны в сотрудничестве со специалистами Румынской службы информации (госбезопасности) и МВД исследовали окрестности населенного пункта Периправа в уезде Тулча, где обнаружили фрагменты БПЛА российского происхождения, которые будут изучены согласно законным процедурам. В предстоящий период будут проведены поиски в районе населенного пункта Караорман, откуда поступили сигналы о другой возможной зоне падения», – говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В Бухаресте уточнили, что зона в районе населенного пункта Периправа и возможная зона падения в районе населенного пункта Караорман «находятся в болотистой местности, вне населенных пунктов, элементам инфраструктуры ущерба нанесено не было».

Бухарест, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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