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В Китае с 2025 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста

В Китае впервые с 1950-х годов повысят пенсионный возраст. Об этом сообщают официальные СМИ.

С 1 января 2025 года стартует 15 летний период поэтапного повышения пенсионного возраста. Для мужчин возраст выхода на пенсию будет поднят до 63 лет с нынешних 60 лет. Для женщин рабочих профессий – до 55 лет с 50 лет, для женщин, работающих в офисах, – до 58 лет с 55 лет.

С 2030 года минимальный срок уплаты пенсионных взносов, необходимый для получения выплат после выхода на пенсию, будет постепенно повышаться с 15 лет до 20 лет с темпом увеличения на шесть месяцев ежегодно.

При этом граждане смогут досрочно выйти на пенсию, но не раньше, чем за три года, если к тому моменту истечет минимальный период уплаты пенсионных взносов. То же самое касается и выхода на пенсию позже установленного срока. Пенсионер сможет работать еще три года по согласованию с работодателем.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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