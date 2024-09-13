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При стрельбе в США погибли два человека

В США два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Саффолк американского штата Виргиния. На данный момент известно, что один человек погиб на месте, еще один скончался от полученных ранений в больнице.

Еще трое пострадавших госпитализированы, врачи борются за их жизни.

Обстоятельства происшествия не разглашаются. Правоохранительные органы проводят расследование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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