В Карловых Варах автобус попал в ДТП – 17 человек пострадало

В Карловых Варах в Чехии общественный автобус въехал на железнодорожные пути после столкновения с легковым автомобилем. Пострадали 17 человек – 16 пассажиров автобуса и водитель легкового автомобиля. В основном у них легкие ранения, сообщил представитель региональной пожарной охраны Лукаш Черны.

По предварительной информации, городской автобус общественного транспорта въехал на железнодорожный вокзал на пересечении улиц Западная и Варшавская после столкновения с легковым автомобилем. На месте работают, как минимум, пять пожарных машин и спасатели.

Очевидцы сообщают, что автобус протаранил ограждение и оказался передней частью на пути. Пожарные освободили пострадавших, обеспечили устойчивость автобуса, а сотрудники Управления железной дороги разбираются в повреждениях пути.

В полиции уточнили, что водитель автомобиля оказался нетрезв – он выдохнул 0,83 промилле алкоголя.

По данным полиции, движение в центре города остановлено. По словам представителя Управления железных дорог Душана Гавенды, также прервано железнодорожное сообщение между станциями Карловы Вары и Карловы Вары Долни Надражи.

Карловы Вары, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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