Китай призвал США вывезти ракеты с Филиппин

Китай призвал США вывезти ракетный комплекс средней дальности Typhon с Филиппин. Американское вооружение подрывает безопасность и стратегический баланс. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Пекин не впервые заявляет о своем несогласии в связи с развертыванием Соединенными Штатами ракетной системы на Филиппинах. Действия Вашингтона являются серьезным поворотом истории и представляют угрозу безопасности региона и усугубляют геополитическую конфронтацию.

«Мы призываем связанные с этим страны прислушаться к мнению стран региона, как можно скорее исправить свои ошибки, прекратить провоцировать военную конфронтацию, как можно скорее вывести ракетную систему в соответствии со своими предыдущими публичными обязательствами и воздержаться от дальнейшего движения по ложному пути», – подчеркнул Линь Цзянь.

Ранее Китай призывал США отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на территории Японии. По мнению Пекина, действия Вашингтона усиливают напряженность в регионе, угрожают региональному миру и безопасности и подрывают глобальный стратегический баланс и стабильность.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube