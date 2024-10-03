На Тайване два человека погибли во время тайфуна

На Тайвань обрушился тайфун «Кратон». На данный момент известно о двух погибших, еще более 120 человек пострадали. Об этом сообщает Associated Press.
Шторм достиг города Гаосюн на юго-западе Тайваня. В регионе идут проливные дожди, скорость ветра достигает 126 километров в час.
Жертвами тайфуна стали два человека, 123 обратились к медикам с различными травмами, еще двое числятся пропавшими без вести.
Накануне на Тайване провели массовую эвакуацию, из-за угроз наводнений и оползней свои дома покинули около 4000 человек. Кроме того, власти закрыли школы и правительственные учреждения по всему острову. Внутренние авиарейсы отменены.
Тайбэй, Зоя Осколкова
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