Пентагон направил очередной эсминец с ПРО в Европу

Вашингтон направил ещё один эсминец противоракетной обороны – USS Oscar Austin на постоянное размещение в Европу. Как сообщают американские СМИ, этот пятый по счету американский боевой корабль будет размещаться на базе в Рота в Испании.

Вместе с тем, как отмечается, в 2026 году в Испанию планируется направить еще и шестой эсминец ПРО.

В настоящее время четыре американских эсминца противоракетной обороны системы Aegis – USS Arleigh Burke, USS Roosevelt, USS Paul Ignatius и USS Bulkeley на постоянной основе размещены в Европе, уточняет «Интерфакс». Вместе с наземными базами в Польше и Румынии они являются составными частями европейской системы противоракетной обороны.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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