Взрыв одной ракеты в Брюсселе вразумил бы всю Европу – премьер-министр Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике воинственные заявления политиков в Европе о реальности нанесения ударов ракетами среднего и дальнего радиуса действия, явно имея в виду поставки дальнобойного вооружения для киевского режима.

«Возможно, образно говоря, что одна такая ракета могла бы в Брюсселе разбить какой-то фонтанчик, чтобы [они] поняли, о чем, ради Бога, все говорят», – сказал Фицо, призвав к скорейшему завершению конфликта на Украине.

«Меня огорчает, что у нас такая искаженная мода, прежде всего в Европе, где вместо того, чтобы мы приложили все усилия по прекращению бряцанием оружия, даже в соседних государствах, мы слышим бурные аплодисменты, громогласное одобрение и даже [принятие] очень значимых материальных решений, которые войну только далее стимулируют. Американский президент Рузвельт, когда во время Второй мировой войны наблюдал за ссорами политиков в США, сказал: «Одна бомба из Европы, если бы она упала на территорию Соединенных Штатов [заставила бы] нас понять, что происходит». Мы сейчас слышим, как некоторые депутаты Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах среднего радиуса действия, о ракетах дальнего радиуса действия…», – обратил внимание Фицо в своем выступлении на церемонии по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской наступательной операции Красной армии (8 сентября – 28 октября 1944 года), которое цитирует ТАСС.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европе стоит прислушаться к словам словацкого премьера. «Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», – сказал он.

Братислава, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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