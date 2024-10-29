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Греция усилит группировку пограничников для борьбы с миграцией

Власти Греции направят еще 150 пограничников на границу с Турцией для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Забор, строящийся в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе, является на 100% эффективным в предотвращении проникновения нелегальных мигрантов, указал министр иностранных дел Греции Гиоргос Герапетритис. Однако есть необходимость доработать координацию между силовыми ведомствами – полицией, армией и погранслужбой.

«По этой причине к 450 пограничникам, уже набранным за последние два года, для поддержки второй линии обороны добавятся еще 150 пограничников. Анонс будет сделан в ближайшие дни», – объявил Герапетритис.

Греция возводит забор по всей длине сухопутной границы с Турцией по реке Эврос. Общая протяженность ограды составит 140 км.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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