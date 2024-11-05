В Китае пару приговорили к лишению свободы за измену супругам

В Китае мужчину и женщину приговорили к лишению свободы за то, чтобы они сбежали от своих законных супругов. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительница провинции Хэнань познакомилась с отцом одноклассницы ее дочери в школьном чате. В результате мать четверых детей и отец двоих быстро влюбились друг в друга и решили бежать из своих семей.

На протяжении пяти лет пара жила вместе и успела завести ребенка. Когда же они решили вернуться в родные края, чтобы официально развестись с супругами, их арестовали. В Китае измена считает преступлением, а двоеженство карается лишением свободы сроком до двух лет. Суд приговорил мужчину и женщину к четырем месяцам тюрьмы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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