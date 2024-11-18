В перестрелке во время парада в США погибли два человека

В Новом Орлеане неизвестные дважды открыли стрельбу по людям во время парада. По предварительным данным, два человека погибли, еще не менее 10 пострадали. Об этом сообщают американские СМИ.
Как сообщили в полиции, речь идет о двух инцидентах. Правоохранители устанавливают личности подозреваемых, также выясняется, связаны ли эти случаи между собой.
В первом инциденте автомобиль подъехал к толпе, после чего раздались выстрелы. В результате пострадали девять человек.
Через 45 минут перестрелка случилась вновь, в этот раз два человека погибли, один раненый доставлен в больницу в критическом состоянии.
Отмечается, что в целях безопасности на мероприятии присутствовали дополнительные силы полиции, но, несмотря на это, избежать конфликтной ситуации не удалось.
Новый Орлеан, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»