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Понедельник, 25 ноября 2024, 08:34 мск

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Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет потерпел крушение в Литве. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Вильнюса. Boeing-737 направлялся с столицу Литвы из Лейпцига.

Грузовой лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом. На месте аварии работают оперативные службы.

По предварительной информации, на борту находились два пилота и два сотрудника логистической компании. В настоящее известно об одном пострадавшем, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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