Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет потерпел крушение в Литве. Об этом сообщают местные СМИ.
Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Вильнюса. Boeing-737 направлялся с столицу Литвы из Лейпцига.
Грузовой лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом. На месте аварии работают оперативные службы.
По предварительной информации, на борту находились два пилота и два сотрудника логистической компании. В настоящее известно об одном пострадавшем, который госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вильнюс, Зоя Осколкова
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