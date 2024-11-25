Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет потерпел крушение в Литве. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от аэропорта Вильнюса. Boeing-737 направлялся с столицу Литвы из Лейпцига.

Грузовой лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом. На месте аварии работают оперативные службы.

По предварительной информации, на борту находились два пилота и два сотрудника логистической компании. В настоящее известно об одном пострадавшем, который госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вильнюс, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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