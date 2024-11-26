российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 10:25 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Коста-Рике в авиакатастрофе погибли пять человек

В Коста-Рике потерпел крушение легкомоторный самолет. Пять человек погибли, одна пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Сан-Хосе. Самолет оказался в неблагоприятных погодных условиях, из-за которых воздушная гавань была закрыта.

На борту судна Cessna 206 находились шесть человек. Тела двоих погибших нашли в самолете, еще троих – снаружи. Выжила 31-летняя женщина, она госпитализирована в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

По факту крушения судна проводится расследование.

Сан-Хосе, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

Грузовой самолет упал на жилой дом в Вильнюсе / Все люди на борту упавшего под Архангельском вертолета погибли / Взрывы убили 32 человек в Ливане, ВСУ обстреляли Белгород, деньги для льготной ипотеки закончились – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Спасатели нашли обломки упавшего в Приамурье вертолета / В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет / Четыре человека погибли при падении самолета на поле в США / Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Иркутской области / Спасатели нашли тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы,