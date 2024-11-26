В Коста-Рике в авиакатастрофе погибли пять человек

В Коста-Рике потерпел крушение легкомоторный самолет. Пять человек погибли, одна пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии.

Авиакатастрофа произошла неподалеку от города Сан-Хосе. Самолет оказался в неблагоприятных погодных условиях, из-за которых воздушная гавань была закрыта.

На борту судна Cessna 206 находились шесть человек. Тела двоих погибших нашли в самолете, еще троих – снаружи. Выжила 31-летняя женщина, она госпитализирована в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

По факту крушения судна проводится расследование.

Сан-Хосе, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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