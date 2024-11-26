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Бывшего главу китайского банка приговорили к смертной казни за взятки

Фото: FreePik

Суд приговорил к высшей мере наказания бывшего председателя правления и секретаря партийного комитета одного из крупнейших банков мира Bank of China Лю Ляньгэ. Об этом сообщила прокуратура КНР.

Экс-главу банка признали виновным в получении взяток. Народный суд средней ступени города Цзинань приговорил Ляньгэ к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года.

Кроме того, экс-банкира пожизненно лишили политических прав, а также все его личное имущество подлежит конфискации.

Bank of China является старейшим банком в стране. До 1942 года финансовое учреждение участвовало в эмиссии денег.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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