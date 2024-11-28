Террористические группировки атаковали Алеппо и Идлиб в Сирии

Террористические группировки совершили крупные атаки в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщило министерство обороны Сирии.
По данным сирийского оборонного ведомства, в атаках принимают участие боевики запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра».
«Наши войска различными огневыми средствами и вместе с дружественными силами противостоят террористическим организациям», – говорится в сообщении. Вооруженные силы САР нанесли большой урон технике и живой силе террористических группировок.
Ранее сирийские военные заявили о 14 нарушениях воздушного пространства со стороны авиации коалиции во главе с США. В одном из случаев был применен дрон, пролет которого не согласован с российской стороной, что является нарушением протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.
Дамаск, Зоя Осколкова
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