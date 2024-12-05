В Китае 13 рабочих оказались под завалами после обрушения на стройке

В Китае произошло обрушение грунта на строительной площадке. Связь с 13 рабочими была потеряна. Проводится спасательная операция.

Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь-Баоань. На участке строящейся железной дороги обрушился грунт. Строительное подразделение сообщило, что на объекте пропали 13 рабочих.

На месте работают экстренные службы. Жители близлежащего района были эвакуированы, а на прилегающих дорогах введен временный контроль движения.

Причины произошедшего устанавливаются.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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