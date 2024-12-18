Генсек НАТО объявил о начале работы командования альянса по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине в Висбадене и призвал лидеров стран блока «меньше говорить о мире».
«Командование НАТО в Висбадене начало работу», – сказал генсек (цитата по ТАСС) на пресс-конференции в Брюсселе.
Рютте также призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры», чтобы «не помогать России», а «сосредоточиться на обеспечении военных поставок Украине».
«Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это – наш главный приоритет», – заявил генсек НАТО.
Брюссель, Светлана Антонова
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