Генсек НАТО объявил о начале работы командования альянса по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале работы командования альянса для координации поставок оружия Украине в Висбадене и призвал лидеров стран блока «меньше говорить о мире».

«Командование НАТО в Висбадене начало работу», – сказал генсек (цитата по ТАСС) на пресс-конференции в Брюсселе.

Рютте также призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры», чтобы «не помогать России», а «сосредоточиться на обеспечении военных поставок Украине».

«Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это – наш главный приоритет», – заявил генсек НАТО.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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