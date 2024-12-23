В Мексике семь человек погибли в авиакатастрофе

В Мексике потерпел крушение самолет Cessna 207. По предварительным данным, погибли семь человек. На место выехали экстренные службы.

Авиакатастрофа произошла в труднодоступной лесистой местности штата Халиско. Упал самолет Cessna 207, следовавший из Ла-Пароты, штат Мичоакан.

Спасатели не могли оперативно отправиться на место крушения из-за пожара, возникшего на территории муниципалитетов Санта-Мария-дель-Оро и Китупан. Предположительно, находившие на борту семь человек погибли.

В настоящее время к месту выдвинулись следователи. Проводится расследование причин произошедшего.

Мехико, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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