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МО РФ: США рассматривают Африку как полигон для испытаний экспериментальных медпрепаратов

США рассматривают Африку как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Ранее США перенесли незавершенные украинские проекты в области военно-биологической деятельности на территорию государств постсоветского пространства и Юго-Восточной Азии. «В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка, – указали в оборонном ведомстве. – Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов».

В МО РФ проанализировали документы и пришли к выводу, что США создали систему для управления биологическими рисками на территории других государств, которая была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на африканском континенте.

«Деятельность данной системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов», – отметили в Минобороны.

В министерстве предостерегли африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере. «Как показывает практика, подобное взаимодействие оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью», – заключили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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