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В Канаде самолет ударился крылом о ВПП и загорелся

В Канаде произошло ЧП с самолетом при приземлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в аэропорту города Галифакса. Самолет авиакомпании Air Canada при приземлении ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

На данный момент известно, что всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать, никто не пострадал.

Проводится расследование причин произошедшего. Предположительно, у самолета при соприкосновении с землей случились неполадки с шасси

Оттава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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