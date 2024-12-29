В Канаде самолет ударился крылом о ВПП и загорелся

В Канаде произошло ЧП с самолетом при приземлении. По предварительным данным, пострадавших нет.
Инцидент произошел в аэропорту города Галифакса. Самолет авиакомпании Air Canada при приземлении ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
На данный момент известно, что всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать, никто не пострадал.
Проводится расследование причин произошедшего. Предположительно, у самолета при соприкосновении с землей случились неполадки с шасси
Оттава, Зоя Осколкова
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