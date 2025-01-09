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В Шанхае десятки магазинов продавали фальшивые товары из России

В Шанхае выявили 47 магазинов, которые торговали якобы российскими товарами без необходимых документов. Выяснилось, что продукция в этих торговых точках произведена чаще всего в Китае, а надписи на русском языке делались для привлечения покупателей.

Массовую проверку провели в магазинах, которые специализировались на продаже «русских» товаров. На деле оказалось, что доля действительно импортированных из России товаров там очень низкая, а большая часть произведена в Китае.

Ранее в КНР ввели новые правила, которые позволяют отследить происхождение продукции с помощью маркировки. Это сделано для того, чтобы потребители могли легко отличить отечественные товары от импортных.

Торговцы придумали хитрость: они экспортируют товар в Россию, а затем завозят его обратно под видом произведенного в РФ. Из-за этикеток на русском языке китайцы думали, что приобретают импортный товар, и готовы были купить его дороже.

Шанхай, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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