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Байден обвинил олигархов в угрозе демократии и американской мечте

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей», что угрожает свободе и демократии.

«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», – сказал Байден в своем прощальном обращении к стране.

Глава Белого дома призвал реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю. Также он заявил о необходимости контролировать «темные деньги» – скрытое финансирование избирательных кампаний.

Байден указал и на распространение дезинформации, отсутствие проверки фактов в соцсетях и «крах свободной прессы»: «Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью».

20 января президентом США станет Дональд Трамп, состояние которого оценивается в 7 млрд долларов. Одним из главных сторонников избранного президента является богатейший человек планеты Илон Маск. Кроме того, поддержку Трампу выразили Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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