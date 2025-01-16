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Четверг, 16 января 2025, 10:53 мск

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В Нидерландах отказывающие платить за проезд беженцы нападают на железнодорожников

Нидерландская железнодорожная компания NS собирается отменить остановку в провинции Северный Брабант из-за агрессивного поведения беженцев, не желающих платить за проезд. Об этом сообщают местные СМИ.

Как заявили в компании, за 2024 год зарегистрировано более двух тысяч происшествий на станции Маархейзе в провинции Северный Брабант. Дело в том, что неподалеку от станции находится центр для беженцев. Мигранты нападают на железнодорожников, не желая платить за проезд.

Перевозчик потратил 2,3 млн евро на усиление охраны и на установку дополнительных заборов и камер наблюдения на Маархейзе и еще двух станциях. Компания рассчитывает на компенсацию от властей.

«Если не будет структурного решения, мы можем почувствовать себя вынужденными прекратить развертывание службы безопасности на Маархейзе. В конечном итоге это может привести к ситуации, когда мы больше не сможем обслуживать станцию», – заявили в NS.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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