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Пятница, 17 января 2025, 10:06 мск

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Британская армия слишком мала для миротворческой роли на Украине

Вооруженные силы Великобритании слишком малочисленны для поддержания мира на Украине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на офицеров британской армии.

«Я не думаю, что размер нашей армии достаточно велик, чтобы сделать это со всем остальным, что она делает сейчас. Я думаю, мы бы с трудом справились», – сказал бывший командующий армией Ричард Даннатт.

По его словам, для миротворческой миссии на Украине потребоваться до 10 тысяч солдат, а также Королевский флот в Черном море и Королевские ВВС, патрулирующие небо, обеспечивающие разведку и прикрытие с воздуха.

Свою очередь полковник Хамиш де Бреттон-Гордон отметил, что любая миротворческая миссия Великобритании окажет давление на бюджет минобороны страны.

Накануне Киев и Лондон заключили 100-летнее соглашение о партнерстве. По итогам визита на Украину премьер-министра Великобритании Кира Стармера было согласовано выделение ежегодной военной помощи Киеву в размере 3,6 млрд долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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