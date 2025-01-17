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Главное – взаимная выгода: лидер Китая прокомментировал разговор с Трампом

Фото: архив «Синьхуа»

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин считает, что сущность китайско-американских торгово-экономических связей заключается во взаимной выгоде и общем выигрыше. Об этом лидер КНР сказал в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает агентство «Синьхуа», Си Цзиньпин также обратил внимание Трампа, что конфронтация и конфликт не должны быть выбором двух стран.

Ранее Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с председателем КНР, отметив, что Вашингтон и Пекин готовы вместе решить многие проблемы уже в ближайшее время.

Пекин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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