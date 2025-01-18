В Иране террорист открыл огонь у здания Верховного суда

В Иране вооруженный мужчина открыл огонь рядом со зданием Верховного суда. По предварительным данным, двое судей были убиты, еще один человек ранен.
Стрельба произошла на площади рядом со зданием Верховного суда в Тегеране, передает агентство IRNA. При этом в пресс-службе судебной власти Ирана заявили, что вооруженный преступник смог проникнуть внутрь здания.
В результате двое судей были убиты, их телохранитель госпитализирован с огнестрельным ранением. Террорист покончил с собой.
Отмечается, что убитые судьи занимались делами, связанными с терроризмом и шпионажем. Личность преступника устанавливается.
Тегеран, Зоя Осколкова
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