В Иране террорист открыл огонь у здания Верховного суда

В Иране вооруженный мужчина открыл огонь рядом со зданием Верховного суда. По предварительным данным, двое судей были убиты, еще один человек ранен.

Стрельба произошла на площади рядом со зданием Верховного суда в Тегеране, передает агентство IRNA. При этом в пресс-службе судебной власти Ирана заявили, что вооруженный преступник смог проникнуть внутрь здания.

В результате двое судей были убиты, их телохранитель госпитализирован с огнестрельным ранением. Террорист покончил с собой.

Отмечается, что убитые судьи занимались делами, связанными с терроризмом и шпионажем. Личность преступника устанавливается.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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