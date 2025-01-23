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Четверг, 23 января 2025, 16:10 мск

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В Казахстане произошла массовая авария с участием двух десятков машин

В Казахстане на трассе произошло столкновение 19 автомобилей. По предварительным данным, пострадали девять человек.

Массовая авария произошла в 20 километрах от села Аксу-Аюлы в Карагандинской области. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции. Для участников ДТП организовали пункт обогрева в грузовом автомобиле.

Девять пострадавших доставлены на скорой в районную больницу Аксу-Аюлы.

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдения скоростного режима в неблагоприятных погодных условиях. В районе наблюдается метель, снегопад и гололедица.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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