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Четверг, 23 января 2025, 20:22 мск

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Знаменитый Лувр оказался в аварийном состоянии

Лувр находится в аварийном состоянии и нуждается в капительном ремонте. Об этом заявила директор музея Лоранс де Кар в обращении в министерство культуры Франции.

По ее словам, многие помещения Лувра повреждены, а некоторые из них – «в очень плохом состоянии»: есть риск проникновения воды, фиксируются значительные перепады температуры, что ставит под угрозу сохранность произведений искусства, цитирует «Интерфакс» сообщения европейских СМИ.

Де Кар подчеркнула, что Лувр нуждается в капитальном ремонте, который, вероятно, будет дорогостоящим и технически сложным.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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