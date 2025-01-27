ЕС решил смягчить санкции против Сирии

Министры иностранных дел государств Евросоюза согласились смягчить санкции против Сирии. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, Брюссель планирует работать в этом направлении оперативно. При этом Каллас подчеркнула, что все ограничительные меры могут быть введены вновь в случае «неверных шагов» со стороны Дамаска, передает «Интерфакс».

Напомним, 8 декабря 2024 года МИД РФ сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с вооруженной оппозицией, взявшей под контроль территорию арабской республики. Россия в этих переговорах не участвовала.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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