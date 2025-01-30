В Швеции впервые оштрафовали человека за управление дроном в пьяном виде

В Швеции осудили мужчину, который управлял беспилотником, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Guardian.
Следствие установило, что летом прошлого года в городе Даларне во время автомобильного фестиваля над охраняемой территорией был запущен дрон. Управлявшего беспилотником мужчину задержали.
Анализ показал, что оператор дрона во время управления был пьян, содержание алкоголя в его крови составляло 0,69 промилле.
При этом задержанный отпирался и пытался свалить вину на своего друга. Однако шведский суд приговорил нарушителя к штрафу в размере 32 тысячи крон (около 285 тысяч рублей).
Стокгольм, Зоя Осколкова
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