В Казахстане банда цистернами вывозила ворованный газ с месторождения

В Казахстане раскрыли группу преступников, которые занимались хищениями природного газа. Об этом сообщает МВД республики.

По данным правоохранителей, фигуранты организовали схему хищения «социального» газа с месторождения в Актюбинской области. Преступники подкрутили измерительные приборы так, чтобы в емкостях для хранения топлива создавался неучтенный объем, а затем вывозили его на железнодорожном транспорте.

В результате были задержаны 12 вагонов с ворованным газом.

«Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», – добавили в МВД.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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