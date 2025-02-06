российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2025, 11:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Казахстане банда цистернами вывозила ворованный газ с месторождения

В Казахстане раскрыли группу преступников, которые занимались хищениями природного газа. Об этом сообщает МВД республики.

По данным правоохранителей, фигуранты организовали схему хищения «социального» газа с месторождения в Актюбинской области. Преступники подкрутили измерительные приборы так, чтобы в емкостях для хранения топлива создавался неучтенный объем, а затем вывозили его на железнодорожном транспорте.

В результате были задержаны 12 вагонов с ворованным газом.

«Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются», – добавили в МВД.

Астана, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Казахстан

Казахстан опубликовал предварительный отчет о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» / В Казахстане во время беспорядков было похищено около трех тысяч единиц оружия / В Казахстане произошла массовая авария с участием двух десятков машин / МИД России опроверг данные переговорах относительной версий авиакатастрофы в Актау / При крушении самолета в Казахстане выжили девять россиян / Власти Казахстана уточнили количество жертв авиакатастрофы в Актау / Спецрейс МЧС доставит на родину пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиян / 32 человека, в том числе 10 россиян, выжили в авиакатастрофе в Актау

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан, Нефть и газ,