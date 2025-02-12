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Генсек НАТО отчитался о перевыполнении плана военной помощи Украине

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс в 2024 году перевыполнил план военной помощи Украине, направив Киеву $50 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«На саммите в Вашингтоне страны НАТО пообещали выделить 40 миллиардов долларов Украине в качестве помощи в 2024 году. Союзники не только выполнили, но перевыполнили свои обязательства. Они предоставили более 50 миллиардов евро, больше половины из которых приходятся на страны Европы и Канаду», – уточнил Рютте, выступление которого на пресс-конференции в Брюсселе цитирует «Прайм».

Вместе с тем генсек НАТО отметил, что «совершенно согласен» с мнением президента США Дональда Трампа о необходимости «сбалансировать» помощь Украине между членами альянса.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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