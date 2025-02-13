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В НАТО отреклись от Украины

Марк Рютте. Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс никогда не обещал Киеву членство в блоке по итогам мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО. Не было никаких обещаний членства как части мирной сделки», – уточнил Рютте, слова которого цитирует ТАСС.

При этом генсек НАТО назвал президента России Владимира Путина сильным переговорщиком, который необходим для достижения мирного соглашения по Украине. «У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010-2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен», – пояснил он.

В то же время генсек Альянса дал понять, что НАТО в своей стратегии не ориентируется на мир и должна перейти к «мышлению военного времени». «Мы уже нарастили оборонное производство по всему альянсу. В последние годы мы производим больше и быстрее, чем когда-либо за десятилетия, но мы можем и должны сделать еще больше, чтобы обеспечить нам потенциал сдерживания и обороноспособность на долгие годы вперед. Нам необходимо перейти к мышлению военного времени. И нужно, чтобы промышленность менялась вместе с нами», – заявил Рютте.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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