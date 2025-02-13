Трамп заявил о намерении вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вернуть Россию в состав «Большой семерки». По его словам, исключение Москвы из этого «клуба» семи ведущих государств мира было ошибкой.

«Я бы хотел, чтобы они вернулись. Я думаю, было ошибкой выгонять их. Послушайте, это не вопрос симпатии или антипатии к России. Это была «Большая восьмерка», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«Я сказал: «Что вы делаете? Ребята, вы все говорите о России, а они должны сидеть за столом». Я думаю, Путин был бы рад вернуться», – добавил американский лидер.

Россия была исключена из «Большой восьмерки» после возвращения Крыма в состав РФ в 2014 году.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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