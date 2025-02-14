Трамп дал «пинок под зад» Европе

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас назвал политику новой администрации США во главе с Дональдом Трампом «пинком под зад Европе».

«Реакцию США на недостаточное финансирование обороны рядом стран НАТО я бы оценил как пинок Европе под зад, который сделан в надежде на то, что Европа пробудится и услышит, о чем неоднократно заявлялось в нашем регионе, что мы должны серьезнее заниматься этим вопросом и тогда мы можем рассчитывать на помощь США», – цитирует его заявление ТАСС.

Глава правительства Литвы также подверг критике политику Вашингтона в и другом отношении. «Налицо односторонние попытки США решить вопросы напрямую с Россией и Китаем, отчасти оставляя Европу в стороне», – сказал Палуцкас.

При этом премьер-министр допустил, что в этом виновата сама Европа.

Вильнюс, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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