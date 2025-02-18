Спецпосланник Трампа отправляется на Украину

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог подтвердил свой визит в Киев. По данным американских СМИ, представитель Вашингтона прибудет на Украину утром 19 февраля.

Ранее Келлог находился в Брюсселе 17-18 февраля, где провел встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, главами Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, уточняет ТАСС.

18 февраля в Варшаве эмиссар американского лидера встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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