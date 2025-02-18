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США не выведут войска из Европы – президент Польши

Фото: freepik

Вашингтон заверил Варшаву, что не собирается выводить американских военных ни из Польши, ни из Европы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом.

«Нас заверили: нет никаких намерений, чтобы снижать активность в нашей части Европы, уменьшать численность военных», – цитирует ТАСС заявление Дуды на пресс-конференции.

Ранее в западной прессе появлялись сообщения, что переговоры Москвы и Вашингтона по Украине могут стать поводом для вывода американских войск из стран Балтии и западной Европы. На территории Европы находится почти 100 тысяч военных США, из них в Польше – около 10 тысяч.

Варшава, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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