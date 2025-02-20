В Белом доме признали, что у Запада не было и нет «никакого пути» к победе над Россией

У Западных государств и Киева не было и нет никакого пути к победе над Россией в украинском конфликте. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальных сетях.

«У русских огромное численное преимущество в живой силе и вооружениях на Украине. И это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада», – констатировал он.

Венс также подчеркнул, что есть два простых аргумента, которые приводились в течение трех лет вместе с Дональдом Трампом. «Во-первых, война не началась бы, если бы президент Трамп был у власти. Во-вторых, ни у Европы, ни у администрации [президента США Джо] Байдена, ни у Украины не было никакого пути к победе. Это было верно три года назад, это было верно два года назад, это было верно в прошлом году, и это верно сегодня», – заявил Вэнс.

«Мы считаем, что продолжающийся конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов», – пояснил вице-президент США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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