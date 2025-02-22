Вашингтон раскрыл карты: Украина официально перейдет под контроль США

Вашингтон, Февраль 22 (Новый День, Анастасия Смирнова) –Вашингтон в соглашении с Киевом о сотрудничестве рассчитывает, что доходы, полученные на Украине от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, подконтрольный США. Об этом говорится в статье главы американского Минфина Скотта Бессента в британской газете The Financial Times.

«Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права», – говорится в публикации, которую цитирует РИА «Новости».

Как пояснил министр финансов США, Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит украинскую экономику и обеспечит ее устойчивость в будущем.

При этом Бессент подчеркнул, что страны, не поддержавшие Украину, не смогут извлечь выгоду из ее послевоенного восстановления. При этом он обратил внимание, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых, когда встречался с Дональдом Трампом в сентябре прошлого года.

«Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнерство, которое принесет пользу обеим нашим странам», –говорится в статье.

Министр заверил, что США не будут навязывать Киеву невыгодные условия. «Соединенные Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом», – уточнил Бессент.

© 2025, РИА «Новый День»

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